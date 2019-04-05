АвтоВАЗ запустил продажи двухтопливной Lada Largus

С 24 апреля в дилерских центрах Lada стартовали продажи новых версий Largus. Теперь эта модель доступна с метановым оборудованием.

Lada Largus CNG предлагается во всех вариантах, среди которых фургон, универсал и Cross-версия. Машина оснащена 90-литровым баллоном и 50-литровым баком для бензина.

По заявлению производителя, на полной заправке Lada Largus CNG проедет около 1000 км., при этом затраты на топливо в битопливной модели будут в три раза меньше, чем в классической версии машины.

Купить Lada Largus CNG можно по цене от 728 300 рублей, но это с учётом субсидии Ecogas. Цена Cross-версии стартует от 813 400 рублей.