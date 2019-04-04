Новый кроссовер будет отличаться от обычного кросс-купе Changan CS75 и будет иметь две модификации.
Changan в Шанхае представит новый кроссовер Changan CS75 Plus
04.04.2019 17:24
52 0
Официальная презентация Changan CS75 Plus и версии CS75 Plus S будет проходить на автосалоне в Шанхае 18 апреля.
Changan CS75 Plus будет унифицирован с CS85, но будет отличаться от последнего дизайном экстерьера.
Вариант CS75 Plus S окажется некой спортивной версией новинки и получит иные бамперы, решетку радиатора, а также колесные диски размером 19 дюймов и красные акценты.
Линейка двигателей автомобилей будет представлена 1,5 или 2,0-литровым моторами, пару которым составит 8-скоростной автомат. На рынке Китая новинки появятся до конца года.
Комментарииcomments powered by HyperComments