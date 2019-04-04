Фургон Volkswagen Caddy нового поколения получит другую платформу

Volkswagen приступила к тестированию нового поколения популярного на зарубежном рынке коммерческого фургона Caddy.

Машину покрытую камуфляжной пленкой заметили на тестах в северных странах Европы. Снимки с тестов прототипа Caddy опубликовало профилирующие издание Carscoops.

Нынешнее поколение Volkswagen Caddy на рынке доступно с 2015 года, причем в этой машине используется платформа, которая была разработана еще 16 лет назад.

Новая генерация уже будет создана на платформе MQB, которая уже стала основой для ряда моделей марки. По слухам Volkswagen Caddy получит гибридную силовую установку с 48-вольтовым стартером-генератором.

В салоне машины появится современная мультимедийная система. В продажу немецкий «каблучок» поступит в 2021 году.