Китайская компания сообщила о своих успехах на российском рынке. Как сообщили в пресс-службе, компания Geely в марте увеличила продажи в России в 4,4 раза, хотя объёмы продаж остаются небольшими.

Так, производитель на российском рынке реализовал 643 автомобиля. В первом квартале года марке удалось реализовать 1 566 новых авто, а этот результат лучше в 4,1 раза.

На рост продаж повлиял в том числе и выход кроссовера Geely Atlas с турбированным двигателем, а также выгодные условия кредитования, отметили в компании.

Напомним, что в прошлом месяце компания запустила продажи седана Geely Emgrand 7 с новым двигателем за счет чего модель стала предлагаться по меньшей цене.