Infiniti везет в Шанхай новый шоу-кар Infiniti Qs Inspiration

Infiniti в Шанхай на мотор-шоу привезет новый концепт под названием Qs Inspiration, который представляет собой спортивный седан, где отобразят дальнейшее направление развития дизайна электрических автомобилей.

Причем концепт в дальнейшем станет новой серийной моделью японской марки. Infiniti Qs Inspiration создан на платформе, адаптированной специально для электрических и гибридных установок.

Что именно за тележка в концепте пока не раскрывается, но было отмечено, что внешность машины выполнена в новом стиле вдохновлённом в современном искусстве и архитектуры Японии.

Стоит отметить, что подобный концепт ранее был показан компанией Nissan. В частности, речь идет о седане IMs с электрической силовой установкой.