Тюнинг-ателье Mulliner показало особую версию Bentley Bentayga V8, которая получила приставку к названию Design Series.

О технических доработках внедорожника не сообщили. Предположительно, восьмицилиндровый четырехлитровый двигатель с турбиной выдает все те же 550 лошадиных сил мощности, работая в паре с восьмискоростным автоматом.

При этом изменениям подверглась внешность и салон. В экстерьере специалисты использовали защитные элементы, вставки, а также добавили колесные диски нового дизайна.

Помимо этого, внедорожник имеет черные патрубки выхлопной системы и шильдики с указанием принадлежности к спецверсии.

В салоне появились контрастные вставки, декоративные элементы, особые коврики, а при отделке использовалась черная кожа. О стоимости особой версии ничего не сообщается.