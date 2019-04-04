Специалисты ателье Mulliner, которое принадлежит компании Bentley, подготовили новую модификацию внедорожника Bentayga с двигателем V8.
Тюнинг-ателье Mulliner показало особую версию Bentley Bentayga V8
Тюнинг-ателье Mulliner показало особую версию Bentley Bentayga V8, которая получила приставку к названию Design Series.
О технических доработках внедорожника не сообщили. Предположительно, восьмицилиндровый четырехлитровый двигатель с турбиной выдает все те же 550 лошадиных сил мощности, работая в паре с восьмискоростным автоматом.
При этом изменениям подверглась внешность и салон. В экстерьере специалисты использовали защитные элементы, вставки, а также добавили колесные диски нового дизайна.
Помимо этого, внедорожник имеет черные патрубки выхлопной системы и шильдики с указанием принадлежности к спецверсии.
В салоне появились контрастные вставки, декоративные элементы, особые коврики, а при отделке использовалась черная кожа. О стоимости особой версии ничего не сообщается.