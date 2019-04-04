Citroen в Индии провела презентацию своего кроссовера C5 Aircross и рассказала о планах по развитию на рынке.
Компания Citroen официально вернулась на индийский рынок
04.04.2019 17:01
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В рамках торжественного мероприятия, компания объявила об официальном возвращении на индийский рынок, где первой моделью, которая поступит в продажу в сентябре 2020 года, станет именно кроссовер C5 Aircross.
Каждый год марка намерена выводить по одной новинке, причем для индийского рынка будет создана отдельная бюджетная линейка автомобилей.
Как известно, в основе кроссовера лежит платформа EMP2, а ее же планируют использовать и для бюджетных новинок.
Привлекательную стоимость компания намерена установить на свои автомобили за счет высокой локализации производства.
В планах производителя локализация до 90%. Возможно, выпускаемые в Индии, модели Citroen будут отправлять и на экспорт.
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