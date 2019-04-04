Компания Citroen официально вернулась на индийский рынок

Citroen в Индии провела презентацию своего кроссовера C5 Aircross и рассказала о планах по развитию на рынке.

В рамках торжественного мероприятия, компания объявила об официальном возвращении на индийский рынок, где первой моделью, которая поступит в продажу в сентябре 2020 года, станет именно кроссовер C5 Aircross.

Каждый год марка намерена выводить по одной новинке, причем для индийского рынка будет создана отдельная бюджетная линейка автомобилей.

Как известно, в основе кроссовера лежит платформа EMP2, а ее же планируют использовать и для бюджетных новинок.

Привлекательную стоимость компания намерена установить на свои автомобили за счет высокой локализации производства.

В планах производителя локализация до 90%. Возможно, выпускаемые в Индии, модели Citroen будут отправлять и на экспорт.