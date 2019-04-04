Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам марта

Лидер рейтинга самых продаваемых в марте не изменился и остается кроссовер Hyundai Creta. Его продажи по итогам марта составили 6498 ед., что на 8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

На втором месте среди самых продаваемых кроссоверов в России располагается Renault Duster, которые демонстрирует отрицательную динамику в 14% до 3 536 реализованных экземпляров.

Третьим по объёмам продаж оказался Volkswagen Tiguan — 3 120 штук, что на 2% больше. Четвертый и пятый результат показали модели LADA 4×4 и Nissan Qashqai.

Их было продано 3 044 и 2 988 единиц, но если российский внедорожник показал рост продаж на 31%, то продажи Qashqai выросли на 89%.

В ТОП-10 самых продаваемых автомобилей оказались следующие модели: