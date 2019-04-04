Российский автомобильный рынок в марте вновь показал рост

В марте российский авторынок показал незначительный рост по отношению к прошлому году, но за первые три месяца он остался на прежнем уровне.

По данным аналитиков, в марте было продано 160 180 ед. легковых и легких коммерческих автомобилей (+1,8%).

В период январь-март дилерские центры реализовали 391 650 машины (-0,3%). Такие данные приводит «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Аналитики отметили, что пока рано прогнозировать, как поведет себя авторынок в 2019 году. Первый квартал показал уровень прошлого года, а это стало возможным благодаря усилиям участников российского авторынка. Покупательский спрос на самом деле пока отстает от темпа, который был задан в прошлом году.

В целом в АЕБ прогнозируют, что в 2019 году рост продаж новых автомобилей составит 3,6% и достигнет 1,87 млн автомобилей.

Что касается продаж по маркам, то в марте лидером был «АВТОВАЗ» с результатом 33 821 проданных авто марки Lada. Прирост продаж отечественного автопроизводителя составил 10%.

Второе место у KIA — 19 560 проданных машин (+2%). Замыкает «тройку» Hyundai – 16 322 ед. (-2%). В ТОП-10 автопроизводителей также вошли:

Renault – 13 051 ед. (-7%)

Toyota – 9 224 ед. (+3%)

Volkswagen – 8 529 ед. (-1%)

Nissan – 8 136 ед. (+27%)

Skoda – 6 956 ед. (+7%)

ГАЗ – 4 984 ед. (+7%)

Mitsubishi – 4 905 ед. (-6%)