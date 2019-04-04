В Госдуме отменили транспортный налог на угнанные автомобили

В России приняли новый проект закона, в рамках которого владельцы автомобилей освобождаются от уплаты транспортного налога, если машина была угнана.

В частности, речь идет об освобождении от транспортного налога в период, когда авто числится в угоне.

То есть с момента кражи транспортного средства и по момент, когда его вернули законному владельцу налог платить не нужно.

При этом владелец угнанного автомобиля обязательно должен иметь документы или сведения из МВД, подтверждающие факт угона и возврата ТС.