Новый бюджетный седан Nissan Sentra показали на фото

Компания Nissan ранее анонсировала скорый выход некой новинки из бюджетного сегмента, а недавно в Сеть слили живые фото нового поколения Nissan Sentra.

В частности, на снимках показали китайскую версию седана известную там под названием Sylphy, а на других рынках он продается как Sentra.

Этот автомобиль официально будет представлен на автосалоне в Шанхае, где и раскроют все подробности.

Пока же есть только фото, судя по которым модель получила более интересную внешность в сравнении с предшественником.

К тому же сообщается, что габариты седана немного выросли, но конкретные данные пока отсутствуют. Одним из двигателей в моторной гамме может оказаться 1,6-литровый агрегат с отдачей 137 л.с.