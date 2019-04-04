Компания Nissan ранее анонсировала скорый выход некой новинки из бюджетного сегмента, а недавно в Сеть слили живые фото нового поколения Nissan Sentra.
Новый бюджетный седан Nissan Sentra показали на фото
04.04.2019 15:13
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В частности, на снимках показали китайскую версию седана известную там под названием Sylphy, а на других рынках он продается как Sentra.
Этот автомобиль официально будет представлен на автосалоне в Шанхае, где и раскроют все подробности.
Пока же есть только фото, судя по которым модель получила более интересную внешность в сравнении с предшественником.
К тому же сообщается, что габариты седана немного выросли, но конкретные данные пока отсутствуют. Одним из двигателей в моторной гамме может оказаться 1,6-литровый агрегат с отдачей 137 л.с.
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