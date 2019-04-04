Кросс-универсал шведской марки дебютировал осенью прошлого года и уже тогда сообщалось, что модель приедет на российский рынок в первой половине года.

Сегодня 4 апреля Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country, который в нашей стране представлен в комплектации Plus.

Оценили среднеразмерный универсал повышенной проходимости от 3 069 000 рублей. Моторная гамма представлена бензиновым двигателем, мощность которого составляет 250 лошадиных сил.

В списке оборудования нового V60 Cross Country будет полноприводная система, а также ряд систем безопасности и помощи водителю в числе которых система экстренного торможения, система стабилизации и контроля сцепления в поворотах и другое.

Опционально предлагается Pilot Assist, а этот ассистент, который позволит двигаться автомобилю самостоятельно на дороге с видимой разметкой при скорости до 130 км/ч.