Кросс-универсал шведской марки дебютировал осенью прошлого года и уже тогда сообщалось, что модель приедет на российский рынок в первой половине года.
Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country
04.04.2019 15:04
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Сегодня 4 апреля Volvo открыла прием предзаказов в России на новый V60 Cross Country, который в нашей стране представлен в комплектации Plus.
Оценили среднеразмерный универсал повышенной проходимости от 3 069 000 рублей. Моторная гамма представлена бензиновым двигателем, мощность которого составляет 250 лошадиных сил.
В списке оборудования нового V60 Cross Country будет полноприводная система, а также ряд систем безопасности и помощи водителю в числе которых система экстренного торможения, система стабилизации и контроля сцепления в поворотах и другое.
Опционально предлагается Pilot Assist, а этот ассистент, который позволит двигаться автомобилю самостоятельно на дороге с видимой разметкой при скорости до 130 км/ч.
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