В компании Bugatti анонсировали разработку новой модели, о чем рассказал глава компании в общении с журналистами Autocar.

Стефан Винкельман сообщил, что компания готова к выпуску новой модели, но ее выпуск должен быть еще одобрен Volkswagen Group.

То есть в Bugatti заявили о готовности отправить на конвейер новый автомобиль, однако окончательное решение должны принять в Volkswagen.

При этом информации о том, какой тип кузова он может получить нет. Учитывая растущий спрос на автомобили сегмента кроссоверов и внедорожников, многие предположили, что речь идет именно о таком автомобиле.

Таким образом, в случае положительного решения, Bugatti выпустит конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.