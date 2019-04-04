Компания McLaren в Сети распространила пару фотографий, на которых показала свою новую модель в камуфляже.
McLaren анонсировала новый суперкар Grand Tourer
04.04.2019 12:30
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McLaren анонсировала новый суперкар Grand Tourer, информация о котором впервые появилась в прошлом месяце. Презентация новинки анонсирована на май.
Как рассказали в McLaren, новинка создается в рамках плана по развитию с названием Track25, где предусмотрен выпуск 18 новых и обновленных моделей к 2025 году.
Что касается модели Grand Tourer, то это будет среднемоторный суперкар с восьмицилиндровым двигателем. Больше подробностей о новинке не приводится.
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