«Заряженные» Volvo XC60 и V60 получили гибридную установку от Polestar

Универсал и кроссовер были доработаны специалистами Polestar, которые решили для спортивных вариантов предложить гибридную силовую установку.

«Заряженные» Volvo XC60 и Volvo V60 получили гибридные версии от Polestar с силовой установкой мощностью 420 лошадиных сил.

В ее составе бензиновый ДВС с турбиной объёмом 2,0 литра и один электромотор. Обычный двигатель оснащен ещё турбиной и приводным нагнетателем.

Суммарная отдача установки составляет 420 л.с., а показатель крутящего момента равен 670 Нм. Volvo XC60 и Volvo V60 в «заряженной» версии ускорятся до первой сотни менее чем за 5,0 секунды.

Помимо появления гибридной установки, автомобили оснастили еще и спортивной выхлопной системой, а внешне они будут отличаться хромированными патрубками черного цвета, решеткой радиатора, шильдиками Polestar и новыми колесными дисками.