Skoda объявила о скидках на свои модели в апреле

Скидки будут предлагаться для автомобилей 2018 и 2019 года выпуска в рамках специальных программ, действующих на модели в апреле.

Как сообщили в пресс-службе компании, при покупке машин Skoda клиент может сэкономить до 175 тысяч рублей в зависимости от модели.

Так, например, при покупке Rapid можно сэкономить до 143,1 тыс. рублей, а скидка на Octavia или Kodiaq может составить до 187,4 тыс. и 175 тыс. рублей.

В Skoda сообщили, что действие программы утилизации или трейд-ин расширена и стала доступна для использования при покупке автомобилей 2019 модельного года.

Скидка в данном случае может достигать 130 тысяч рублей. Помимо этого, на модельный ряд действуют кредитные программы с выгодными условиями.

Все подробности о предложениях и скидках можно узнать у официальных дилеров марки в России.