Российский офис марки Mitsubishi отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.

Так, стало известно, продажи Mitsubishi в России выросли в марте на 25% и составили 4 905 проданных авто.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам первого квартала, когда дилеры марки реализовали 10 653 автомобиля, что на 4% больше.

Кроссовер Outlander все также остается самым продаваемым автомобилем марки по итогам марта. Его продажи составили 2 640 штук, что на 4% меньше.

Вторым по продажам стал Pajero Sport с результатом 1 063 ед., что на 13% хуже.

В тройке самых продаваемых моделей бренда оказался Mitsubishi ASX с показателем 765 проданных штук, что превышает результат прошлого года на 89%.