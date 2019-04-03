Уже скоро откроется автосалон в Шанхае, где многие китайские компании и не только, покажут свои новые или обновленные автомобили.

Компания Great Wall распространила в Сети тизеры нового кроссовера Wey и сообщила, что его дебют состоится в Шанхае.

Под брендом Wey выпускают роскошные кроссоверы, а согласно статистике продаж, популярность уже имеющихся моделей снижается.

Для того, чтобы нарастить продажи марка подготовила новый кроссовер, причем есть данные, что она окажется самым дорогим в линейке.

На автосалоне представят концепт, а вот о сроках выхода товарной версии информации пока нет, впрочем как и подробностей о технических характеристиках и названии модели.