В Подмосковье состоялось торжественное открытие завода Mercedes-Benz

Строительство нового автомобильного завода Mercedes-Benz начала еще в 2017 году.

Новая производственная площадка расположилась в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья.

3 апреля состоялось торжественное открытие завода Mercedes-Benz, куда также прибыл и президент России Владимир Путин. Он въехал на своем бронированном лимузине Aurus прямо в производственное помещение.

Вместе с Путиным на открытии завода был и глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Предприятие носит название «Мерседес-Бенц Московия» и на нем уже запущена полноценная сборка седанов Mercedes-Benz Е-класса, а на одном из сошедших с конвейера экземпляров В. Путин оставил свой автограф.

В дальнейшем на производственной площадке будет организована сборка кроссоверов GLC, GLE и GLS.

«Мы безусловно будем и в будущем поддерживать подобные инвестиционные проекты, которые осуществляются как российскими, так и нашими зарубежными партнёрами. Уверен, Mercedes-Benz не будет разочарован, как строится его работа и бизнес в России с учетом уже имеющегося опыта с другими уже действующими площадками», – приводят слова президента России в пресс-службе Daimler.

Концерн в строительство завода инвестировал порядка 250 млн евро, а его мощность составляет 25 тысяч автомобилей в год. Сейчас на предприятии работает около 500 человек, а при работе на полную мощность потребуется более тысячи сотрудников.