Новый кроссовер Ford Kuga представлен официально

К сожалению новинка не доберется до российского рынка, так как компания в рамках реструктуризации бизнеса решила покинуть рынок легковушек в стране и будет предлагать только коммерческие автомобили.

Тем не менее в Амстердаме 2 апреля американский автопроизводитель провел презентацию нового поколения кроссовера Ford Kuga.

Создавался автомобиль на платформе С2, используемой в четвертом поколении «Фокуса». За счет новой платформы модель получила высоту меньше на 20 мм, а длина и ширина выросла на 89 и 44 мм соответственно.

Размер колесной базы теперь составляет 2 710 против 2 690 мм, а объём багажного отделения увеличился на 67 литров, но точные цифры в компании не назвали.

Кроме этого, кроссовер стал весить на 90 кг меньше, а жесткость кузова на кручение увеличилась на 10%. В салоне кроссовера имеется виртуальная панель приборов с 12,3-дюймовым экраном, а размер дисплея мультимедийной системы составляет 8 дюймов.

Новый Ford Kuga получит три гибридных установки, одна из которых Plug-in и основана на 2,5-литровом ДВС и имеет совокупную мощность 225 л.с. Для зарядки такой модификации от обычной розетки потребуется четыре часа.

Еще одна гибридная версия без возможности зарядки от обычной розетки выйдет на рынок в 2020 году и о ней Ford рассказывать не стал.

В третьей версии кроссовер получил «мягкий» гибрид с двухлитровым 150-сильным дизельным двигателем и 48-вольтовым стартер-генератором.

Кроме этого, Ford Kuga предложат с дизельным 120 и 190-сильным двигателем, а также бензиновым 1,5-литровым агрегатом мощностью 120 или 150 л.с.

Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или 8-ступенчатый автомат. Дизельные двигатели для кроссовера в США не предложат, но там он будет доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 253 л.с.