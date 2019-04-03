Компания Hyundai показала руль с сенсорными экранами

Hyundai показала новое поколение дисплеев для панели приборов и руль с настраиваемыми сенсорными экранами.

Данные разработки были проверены в рамках исследования сотрудничества автопроизводителя с Европейским институтом науки о дорожном движении (WIVW).

Исследование показало, что подобная компоновка панели приборов и дополнительные экраны на рулевом колесе не отвлекают водителя от дороги.

Демонстрацию панели приборов провели на хэтчбеке i30. Таким образом корейская компания показывает, что современные технологии доступны не только для премиальных автомобилей.

В новом поколение экранов использовали многослойный дисплей MLD, а за счет этого изображения на нем получились объёмные, к тому же это позволяет отображать информацию накладывая ее друг на друга.

На рулевом колесе специалисты разместили два небольших настраиваемых сенсорных экрана, на которых информация отображается в зависимости от выбранного режима.

