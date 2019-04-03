Компания GAC Motor в России готовит к дебюту девять новинок

GAC Motor с 4 по 7 апреля на Петербургском международном автосалоне публике покажет 9 своих моделей.

Автосалон в Санкт-Петербурге не особо привлекательный для автопроизводителей и в этом году китайская компания на нем организует самый большой стенд.

GAC Motor решила привезти на автосалон электрический кроссовер GE3, седаны GA4 и GA8, кроссоверы GS8, GS5, GS4 и GS3 и минивэны GM8 и GM6.

Большую часть перечисленных автомобилей компания уже показывала на Московском автосалоне, но тогда не было минивэна GM6 и кроссовера GS5.

Стоит отметить, что GM6 не так давно был представлен в Китае и сейчас ПМАС-2019 для минивэна станет первой дебютной европейской площадкой.

В Санкт-Петербурге как раз станет известно, когда в России в продаже появятся кроссоверы GS8, GS5 и минивэн GM8.