Новинка в виде предсерийного прототипа будет дебютировать в середине апреля на автосалоне в Шанхае.

Компания Mercedes-Benz распространила в Сети первый тизер новинки, а также сообщила о месте презентации модели.

К тому же стало известно, что новый кроссовер Mercedes-Benz GLB выйдет в конце 2019 года, а в модельному ряду он будет располагаться между автомобилями GLA и GLC.

На первом тизере немецкая марка решила показать дизайн интерьера компактного кросса, где будет мультимедийная система MBUX с экраном, который объединили с цифровой панелью приборов в одном блоке.

Что касается дизайна экстерьера, то он будет выполнен в стилистике G-Class, то есть получит угловатый силуэт. В основе новинки расположится платформа MFA, а моторная гамма будет представлена дизельными и бензиновыми агрегатами мощностью от 160 до 300 л.с.

Система привода будет на передние или все колеса. Серийная сборка Mercedes-Benz GLB будет организована на предприятии марки в Германии.