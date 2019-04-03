Peugeot намерен через 3-4 года вернуться на рынок США

Топ-менеджер компании Peugeot в интервью с зарубежными журналистами рассказал о намерении вернутся на американский рынок, где марка сейчас не представлена.

На рынок США компания намерена вернутся через 3-4 года, в том числе и с новинками, которые появятся в этот промежуток времени.

Согласно планам производителя, им нужно предоставить американскому клиенту достойный выбор моделей, среди которых будут автомобили с гибридной и полностью электрической силовой установкой.

Более того, марка намерена вернутся на рынок, но уже без полноценной дилерской сети.

Дело в том, что в Peugeot хотят продавать машины через официальный сайт, где также будут доступны модели и для тест-драйва.