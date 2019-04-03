Первый электрический кроссовер Ford проедет более 500 км на одном заряде

Ford, как и все крупные мировые автопроизводители, ведет разработку электрических автомобилей, а первым в семействе элеткрокаров должен стать кроссовер.

Название машины пока не раскрывают, а сам проект называется Mach 1 и в его рамках сейчас создается «паркетник» с очертаниями Mustang.

Все подробности про Mach 1 пока держатся в секрете, но в американской компании уже заявили, что серийная машина на одном заряде сможет проехать до 600 км по европейской методике WLTP.

Тут стоить отметить, что в реальной эксплуатации показатели будут значительно ниже, так как на электрокаре даже обгон существенно сажает батарею.

Для сравнения запас хода Jaguar I-Pace по методике WLTP составляет 470 км, но первые тесты показали, что автомобиль при агрессивной езде проедет максимум 300 км.

Серийная версия Mach 1 будет представлена в 2021 году, а к этому времени возможно появятся электрокары с запасом хода около 1000 км.