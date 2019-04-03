Два крупных автопроизводителя объединились для разработки новой платформы, на которой в дальнейшем будут создаваться электрокары.

Hyundai и Kia занялись разработкой электрической платформы, а она и станет основой для всех новых моделей марок.

Как стало известно, разработка будет завершена через два года, а на базе этой платформы будут создавать модели из среднего ценового сегмента и возможно недорогие.

В рамках совместного проекта автопроизводители намерены к 2025 году выпустить в общей сложности 38 электрифицированных модели, среди которых 14 окажутся полностью электрическими.

Под брендом Genesis первый электрокар планируется выпустить в 2021 году. К тому же Hyundai продолжит разработку и водородных автомобилей.