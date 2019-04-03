Российское подразделение чешской марки отчиталось о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.

Как сообщили в компании, дилеры в России реализовали 6 956 новых авто. Таким образом, Skoda в марте увеличила продажи автомобилей в России на 7,3%, тогда как рост продаж по итогам первого квартала составил 9%, а объёмы – 18 403 ед.

Лифтбэк Rapid все также остается самой продаваемой моделью марки, который разошелся тиражом в количестве 2 966 штук в марте, что на два процента больше.

Второй результат показала Skoda Octavia – 2 077 проданных экземпляров, что хуже на 6%.

Третьей самой востребованной моделью является кроссовер Kodiaq, продемонстрировавший рост в 4,3 раза до 1 768 проданных единиц. Также в России было продано 145 Skoda Superb.