Компания Autel на форуме партнеров BrainStorm

Относительно недавно, а именно с 21 по 22 марта 2019 года, компания Autel, принимала активное участие в форуме партнеров, знаменитой компании BrainStorm. Стоит отметить, что данное мероприятие уже стало культовым и проходит на протяжении трех лет. Его посетило большое количество специалистов, получившие очень полезные данные, которые станут применяться в их дальнейшей работе.

За время форума, были затронуты принципиально важные вопросы для всех специалистов, занимающихся данной деятельностью. Прежде всего, стоит отметить, самые основные и животрепещущие темы:

Первое, что заинтересовало огромное количество специалистов пришедших на форум в этот раз, стала решение MaxiSysADAS. Это специальное решение, которое значительно позволяет улучшить систему калибровки водительской помощи. Без сомнений, такое решение было концептуально новым и очень интересным.

Еще одним очень интересным и необычным решением стала AutelMaxiTPMSStartup. Это просто невероятно качественная и необходимая разработка для шинных сервисов. Использовать такую наработку могут, как крупные представительские центры, так и компании со средним оборотом. Стоит отметить и тот факт, что это очень выгодное предложение, которое точно пригодится всем центрам.

Ну и, конечно же, необходимо выделить достаточно интересный вариант с кодированием в автосканере.

Стоит отметить, что уже совсем скоро будет возможность получить более подробную информацию обо всех этапах данного мероприятия. Будет возможность узнать не только о том, что было оглашено выше, но и о некоторых других интересных вещах, которые проходили во время форума.

Небольшие итоги

Стоит отметить, что данный форум стал не только очень познавательным, но и достаточно неожиданным и интересным. Здесь были представлены некоторые решения, которые позволят сотням компаниям улучшить не только свою работу, но и сделать ее более выгодной и востребованной. Без сомнений, такое мероприятия обязательно должно развиваться и предлагать новые и концептуально качественные решения для различных компаний. Без сомнений компания Autelв целом, а также каждый специалист, получил множество интересных знаний, которые будут необходимы для дальнейшей работы компании.

У вас имеется возможность посмотреть новости и прочие события на официальном канале компании в YouTube. Будет действительно интересно и очень полезно.