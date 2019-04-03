Нередко, даже у качественного импортного автомобиля могут возникнуть какие-то неполадки. И большинство владельцев, чтобы выяснить, в чем дело, и какие действия предпринять, чтобы устранить проблему, обращаются в сервисные центры для диагностики.Одного визуального осмотра не хватит, если пытаться определить проблему самостоятельно. Большинство автомобилистов не разбираются во внутренней «начинке» авто. А услуги сервисных центров стоят денег. Иногда проблема может быть незначительной и сама диагностика, которая необходима для ее выявления, обходится намного дороже. Этап диагностики в сервисном центре можно пропустить, если использовать специальный автосканер.

Что такое атвосканер?

Автосканер – это одна из разновидностей современных автомобильных гаджетов. Он появился относительно недавно, но стремительно набрал популярность. Многие поначалу были уверены, что это пустая трата денег. Но, как показала практика большинства обладателей этих гаджетов, затраты себя с лихвой окупают за счет экономии на услугах профессиональной диагностики. Приобрести автосканер можно, как в автомобильных магазинах, где продаются запчасти, комплектующие и гаджеты, так и через интернет в хорошем и проверенном онлайн-магазине с доставкой. Главное, не спешить, изучить отзывы, рейтинги, чтобы выбрать действительно качественную, точную, работающую модель. И лучше использовать самые свежие рейтинги, основанные на опросе самих автомобилистов.

10 лучших автосканеров 2019 года

Согласно исследованию, которое проводилось в марте 2019 года авторитетной компанией BrainStorm, лучшими автосканерами стали следующие бренды.

AUTEL LAUNCH CKAHMATIK BOSCH SCANDOC AUTOCOM DELPHI CARMANSCAN G-SCAN TEXA

У респондентов поинтересовались, есть ли у них мультимарочный автосканер и планируют ли они его приобретать в ближайшее время. Согласно результатам опроса, у 92,3% из них уже имеется в наличии такое оборудование, которым они активно пользуются. 3,5% планируют приобрести и столько же – нет. Что касается стран-производителей, автомобили которых должны поддерживать такие мультисканеры, то большинство респондентов выбрало Европу и Азию. Воспользовавшись этим рейтингом, все те автомобилисты, кто планировал приобрести для себя, либо кому-то другому, например, в качестве подарка, автосканер, могут сделать действительно удачную покупку, и ни о чем потом не жалеть.