Что учесть при переводе автомобиля на газ

Динамика роста цен на бензин заставляет вас рассматривать альтернативные виды топлива для заправки авто? Оптимальное решение – установка комплекта ГБО. Газовое оборудование на машину позволяет владельцам перейти на пропан и метан, цена которых в среднем остается на 50% ниже бензина марок АИ-92, АИ-95. Стоимость перевода авто на газ составляет до 40000 рублей. Но эти затраты окупаются уже через 8-12 месяцев регулярной эксплуатации авто.

В этой статье мы рассмотрим основные преимущества, которые можно получить при установке комплекта ГБО на автомобиль, и расскажем, что нужно учесть при переводе а/м на газ. Также на примере услуг, предоставляемых компанией 3 STARS AUTOGASS, покажем особенности процедуры перевода на ГБО и подбора комплектов оборудования.

В чем заключаются преимущества при переводе авто на газ

По данным международного доклада WPLGA в России эксплуатируется больше 3500000 автомобилей с газобаллонным оборудованием. Владельцы транспортных средств в 80% случаев делают свой выбор в пользу итальянского ГБО Диджитроник и Ловато. Выбор обоснован тем, что ГБО данных марок оптимально подходит для эксплуатации в условиях российских дорог и сохраняют свой ресурс на протяжении 2-3 лет. При регулярном обслуживании и замене расходников газовое оборудование исправно проработает до пробега в 200-250 тыс. км.

Кроме очевидной выгоды при экономии топливных затрат, стоит выделить и другие достоинства ГБО:

Увеличение срока службы ДВС . Характеристики сжиженного газового топлива позволяют повысить ресурс поршневой группы двигателя за счет менее интенсивного вымывания масла. При работе двигателя на бензине износ деталей при механическом трении значительно выше.

. Характеристики сжиженного газового топлива позволяют повысить ресурс поршневой группы двигателя за счет менее интенсивного вымывания масла. При работе двигателя на бензине износ деталей при механическом трении значительно выше. Снижение расхода топлива автомобиля . При правильной настройке блоков управления, датчиков и работы высокоскоростных форсунок удастся не просто приблизить значения работы ГБО к бензиновым характеристикам, а уменьшить расход топлива на 10-15%.

. При правильной настройке блоков управления, датчиков и работы высокоскоростных форсунок удастся не просто приблизить значения работы ГБО к бензиновым характеристикам, а уменьшить расход топлива на 10-15%. Упрощенное обслуживание. Для ГБО Диджитроник и Ловато техническое обслуживание выполняется через каждые 40 тыс. км пробега. Достаточно провести чистку редукторов, замену фильтров и проверить работу датчиков. Дополнительно каждые 2 года проводится опрессовывание газового баллона.

Из недостатков можно отметить только снижение мощности двигателя на 2-4%, а также потерю пространства багажника для размещения баллона. В зависимости от конструкционных особенностей моделей авто, это может сказаться только на отсутствии запасного колеса при поездке. Если просвет автомобиля позволяет, баллон устанавливается скрыто под кузовом.

Что нужно учитывать при переводе авто на газ

Газобаллонное оборудование может устанавливаться на любые автомобили. Комплекты ГБО 4-го поколения позволяют выполнять перевод топливной системы на 4, 6 и 8-цилиндровые двигатели автомобилей отечественного и импортного производства. Наличие сложной электроники и турбо-наддува не станут препятствием к переходу на газ. Если вам попадутся грамотные специалисты, они проведут правильную настройку ЭБУ, установят высокоскоростные форсунки, оптимизируют работу двигателя и снизят потери мощности всего до 1-2%.

Как выбрать ГБО для своей машины

Для малолитражек. Рекомендуется ГБО 4 поколения из сборных узлов с минимальными функциями регулировки и максимальной защитой от перегрева.

Рекомендуется ГБО 4 поколения из сборных узлов с минимальными функциями регулировки и максимальной защитой от перегрева. Для иномарок и отечественных авто до 2009 года. Также рекомендуются сборные узлы с редукторами повышенной мощности и классическими газовыми форсунками.

Также рекомендуются сборные узлы с редукторами повышенной мощности и классическими газовыми форсунками. Для новых моделей авто. Для современных автомобилей рекомендуется выбирать унифицированные комплекты ГБО с высокоскоростными форсунками и встроенными ЭБУ для защиты от перегрева или утечек газа.

Единственное ограничение – карбюраторная система впрыска топлива. Для таких автомобилей придется ограничиться только ГБО 2 поколения.

Как видите, любую машину можно перевести на газ, главное – правильно выбрать компанию-установщика, а она, в свою очередь, обеспечит вам и качественное оборудование, и профессиональную настройку ГБО, дополнительно произведет оформление ГБО в ГИБДД и окажет сервисную поддержку по гарантии.