Тюнинг-ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Тюнинговое ателье Overfinch показало свой новую работу, а новым проектом на этот раз оказался полностью черный внедорожник Range Rover.

Машина получила огромное количество доработок, причем не только внешних. Британская премиальная версия Range Rover теперь оснащена карбоновым обвесом и капотом, а также декорирована «дробленным карбоном».

Такое решение является неповторимым, так как разбитый на мелкие куски карбон после укладывается в ручную, из-за чего получается неповторимый рисунок детали.



В экстерьере карбоновые детали установили на капот, воздуховоды, задний спойлер, диффузор, передний бампер и колесные арки.

Также тюнеры выкрасили в черный цвет 23-дюймовый кованые диски Cyclone.



Салон Range Rover перешили в натуральную черную кожу с контрастной прострочкой белого цвета. Что касается технической части, то в Overfinch на внедорожник установили выхлопную систему с управлением по Bluetooth.

Под капотом машины размещен пятилитровый V8 мощностью 525 л.с. или 565 л.с. в зависимости от версии. Трансмиссия доступна только 8-ступенчатая автоматическая.