Уже в этом месяце в Шанхае начнет свою работу автомобильный салон, где будет представлено немало новинок.
Zotye готовит новый кроссовер к премьере на автосалоне в Шанхае
02.04.2019 18:06
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Одной из компаний, которые примут участие в мотор-шоу, станет Zotye, которая покажет свой новый кроссовер.
О новинке информации практически нет, но зато компания распространила тизеры кроссовера с индексом В21.
Судя по изображениям можно сказать, что Zotye следует своим планам и разрабатывает для новых моделей собственный уникальный дизайн, тогда как ранее марка заимствовала решения от других популярных автомобилей.
В основе нового кроссовера расположится новая платформа, а вот о силовой линейке информации пока нет.
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