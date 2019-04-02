Zotye готовит новый кроссовер к премьере на автосалоне в Шанхае

Уже в этом месяце в Шанхае начнет свою работу автомобильный салон, где будет представлено немало новинок.

Одной из компаний, которые примут участие в мотор-шоу, станет Zotye, которая покажет свой новый кроссовер.

О новинке информации практически нет, но зато компания распространила тизеры кроссовера с индексом В21.

Судя по изображениям можно сказать, что Zotye следует своим планам и разрабатывает для новых моделей собственный уникальный дизайн, тогда как ранее марка заимствовала решения от других популярных автомобилей.

В основе нового кроссовера расположится новая платформа, а вот о силовой линейке информации пока нет.