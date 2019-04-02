Новая версия кроссовера, который создавался совместно с BMW, будет официально представлена в середине месяца на автосалоне в Шанхае.

Brilliance V7 получил спортивную версию с двигателем от BMW. Сейчас известно, что такая модификация будет оборудована мотором объёмом 1,8 литра, который выдает 231 л.с. мощности.

Среди трансмиссий предложат шестискоростной автомат или 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Система привода будет только на передние колеса.

Предполагается, что более мощная версия кроссовера будет отличаться некоторыми элементами во внешности и салоне.

Напомним, что обычный кроссовер предлагается по цене от 108 700 юаней или 1 047 000 рублей.