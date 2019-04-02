Chevrolet показала на тизере новый кроссовер Chevrolet TrailBlazer

Ранее Chevrolet TrailBlazer продавался в России, но с 2015 года этот внедорожник недоступен в связи с сокращением модельного рядя марки на территории нашей страны.

С того времени TrailBlazer получил рестайлинг и его до сих пор производят в Таиланде и Бразилии. Скоро данная модель появится и в Китае, причем ее презентация пройдет уже через пару недель.

Сейчас китайское подразделение опубликовало тизерное изображение TrailBlazer. Пока неизвестно сохранит ли китайская версия внедорожника рамную конструкцию и полноприводную трансмиссию, или из машины сделают кроссовер с несущим кузовом и подключаемыми задними колесами.

Что касается внешности, то судя по тизеру она будет как у современной версии Camaro с агрессивным передком и сильно заваленными задними стойками.

Все подробности про китайский Chevrolet TrailBlazer станут известны уже на автосалоне в Шанхае, там же состоится показ нового поколения Chevrolet Tracker.