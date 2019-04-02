В России запатентовали дизайн серийного минивэна Aurus Arsenal

При этом несколькими днями ранее российская марка официально опубликовала изображение новинки.

Теперь Aurus Arsenal внесен в базу Роспатента, где и были опубликованы изображения дизайна серийной модели.

Напомним, что сейчас в модельной линейке Aurus предлагаются только седан и лимузин, которые оснащены 4,4-литровым ДВС мощностью 598 л.с., в паре с которым работает 40-сильный электродвигатель и девятискоростная автоматическая КП.

Следующим станет минивэн, а позднее появится еще и внедорожник Komendant.