Обновленный бестселлер Baojun 310 получил новый двигатель и КП

Помимо этого один из самых продаваемых автомобилей марки Baojun получил слегка обновленную внешность.

Напомним, что марка Baojun была создана компаниями GM и SAIC. Модель Baojun 310 за прошлый год разошлась тиражом в количестве 150 тысяч экземпляров.

При этом теперь хэтчбек обновился и предлагается с новой решеткой радиатора, бамперами и оптикой. К тому же выросли и габариты автомобиля, созданного на платформе предыдущего Chevrolet Aveo.

Его размеры теперь составляют: 4 051/1 450/2 550 мм, а расстояние между осями будет 1 707 мм. Новым в моторной гамме стал 1,2-литровый двигатель.

Его мощность составляет 82 лошадиных силы, а работает он в паре с пятискоростной роботизированной коробкой передач.

Такая же трансмиссия стала доступна и для полуторалитрового 112-сильного двигателя. Стоимость обновленного хэтчбека составляет 49 800 юаней минимум или 485 тысяч рублей.