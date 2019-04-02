Власти США заинтересовались массовыми возгораниями машин Hyundai и KIA

В проблему с возгоранием двигателей Hyundai и KIA в США вмешались власти Америки.

Национальная администрация дорожного движения США (NHTSA) приняла на рассмотрение петицию о массовом возгорании моторов автомобилей корейских марок.

В документе ведется речь о возгорании свыше трех тысяч двигателей Hyundai и KIA, а в результате этого пострадало более 100 человек.

Все происшествия были связаны с моторами Theta II GDI, которые устанавливали на KIA Optima, Sorento, Soul, Hyundai Sonata и Santa Fe.

В общей сложности с потенциально опасными моторами числилось 2,3 млн автомобилей.

Их отзывали на ремонт, но как оказалось это полностью не решило проблему, так как периодически продолжают происходить возгорания моторов.

Стоит отметить, что в России с моторами Theta II GDI продаются Kia Optima, Sorento Prime, и Sportage, но в них устанавливают ДВС более поздней модификации и с ними не было зафиксировано самовозгорания.