Немецкий автопроизводитель официально анонсировал свой новый электрический кроссовер из семейства ID.
Volkswagen показал большой электрокроссовер на первом тизере
02.04.2019 16:57
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Volkswagen показал большой электрокроссовер, который получил название ID. Roomzz, на первом тизере, а в месте с этим и был анонсирована его презентация на мотор-шоу в Шанхае.
То есть уже в этом месяце компания проведет премьеру нового автомобиля с уникальным и особым трансформируемым салоном.
К тому же электрокар будет оснащен беспилотной системой четвертого уровня. Автопроизводитель также сообщил, что в Шанхае дебютирует концепт модели, а его серийную версию на китайском рынке планируют начать в 2021 году.
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