Volkswagen показал большой электрокроссовер на первом тизере

Volkswagen показал большой электрокроссовер, который получил название ID. Roomzz, на первом тизере, а в месте с этим и был анонсирована его презентация на мотор-шоу в Шанхае.

То есть уже в этом месяце компания проведет премьеру нового автомобиля с уникальным и особым трансформируемым салоном.

К тому же электрокар будет оснащен беспилотной системой четвертого уровня. Автопроизводитель также сообщил, что в Шанхае дебютирует концепт модели, а его серийную версию на китайском рынке планируют начать в 2021 году.