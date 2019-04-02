Обновленный Mercedes-Benz V-Класс стал доступен для заказа в России

Этот автомобиль в отличие от предшественника получил обновленную переднюю часть кузова, цветовую гамму с новыми вариантами окраса кузова и новые материалы отделки салона. Стоимость минивэна после обновления стартует от 3 457 000 рублей.

Как отметили в пресс-службе, все также для покупки будут доступны и пакетные предложения, в том числе и вариант V 220 d Avangarde 4Matic, который обойдется в 5 280 000 рублей.

В линейке двигателей изменений не произошло и она все также представлена дизельными и бензиновыми агрегатами.

Среди других изменений стоит отметить возможность заказа сидений «люкс» с функциями спального места, массажа спины и климат-контроля.

Кроме этого, небольшое обновление получили и кемперы Mercedes-Benz Marco Polo и Marco Polo Horizon, которые оценены от 4 241 000 рублей и предлагаются также с расширенной цветовой гаммой, а также новыми системами безопасности и помощи водителю, в том числе и опциональными.