Автомобили Кадиллак

Фирменная эмблема автопроизводителя Кадиллак менялась много раз. Но при этом основная концепция – выпуск машин с высочайшими функциональными, техническими и эстетическими характеристиками – фирмой не менялась в течение всего периода ее существования.

Особенности седана ATS

При производстве автомобилей Кадиллак используются самые современные технологии. Этот автопроизводитель постоянно поставляет на российский рынок кроссоверы повышенной комфортабельности и премиальные седаны. Купить Кадиллак в Москве можно в автосалоне https://cadillac-favorit.ru/. Множество достоинств, которыми обладают эти автомобили, обусловили высокий спрос на них со стороны российских граждан. К примеру, седан ATS сочетает в себе компактность с максимальной технической оснащенностью. Эта модель характеризуется следующим особенностями:

двухлитровый турбированный двигатель мощностью 276 лошадиных сил в комбинации с автоматической коробкой переключения передач;

оптика высокого класса;

самые современные электронные системы безопасности;

оригинальный дизайн, необычные очертания главных элементов кузова;

высокие эргономические качества, обеспечивающие комфортность поездки.

Особенности кроссовера XT5

Среди моделей автомобилей Cadillac, продающихся в России, новинкой стал кроссовер XT5. Эта выносливая и мощная модель с характерным дизайном и высокой проходимостью занимает промежуточное место между миниатюрным автомобилем SRX и гигантским автомобилей Escalade, а потому успешно конкурирует с обоими. Кроссовер XT5 характеризуется следующими особенностями:

предельно современный внешний вид, модель была разработана и запущена на конвейер в Соединенных Штатах Америки совсем недавно, дизайн для поставляемых во все страны моделей пока не различается;

производитель позаботился об отличной организации внутреннего пространства, в салоне есть достаточно много свободного места, что достигается благодаря компактности управления и удобству сидений;

двухлитровые моторы с турбиной обладают мощностью 270 л. с., моторы объемом 3,6 литра – мощностью 310 л. с.

Таким образом, компания Кадиллак выпускает элитные автомашины, имеющие множество достоинств. С технической точки зрения эти транспортные средства не имеют аналогов на российском рынке. Поэтому они неизменно пользуются огромной популярностью среди автомобилистов.