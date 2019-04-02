Уходящий из России Ford объявил о скидках на свои автомобили

В текущем месяце автомобили марки Ford можно приобрести с очень большой выгодой. С учетом всех предложений она может составить до 585 тыс. руб.

Компания Ford Sollers в связи с тем, что марка Ford покидает российский рынок объявила о масштабной распродаже.

Так, Ford Focus во всех версиях и комплектациях цены снижены на 175 тыс. рублей, а с учетом всех предложений скидка может составить до 329 тыс. руб.

Цены на кроссовер Ford Kuga тоже были снижены на 175 тыс. рублей, а в комплектации Platinum скидка на кроссовер составляет до 295 тыс. руб. Сейчас с учетом предложения Ford Kuga в базовой версии можно купить за 1,3 млн. рублей.

Стоимость Ford Explorer и семейство Ford Fiesta тоже была снижена, но если седаны и хетчбэки Fiesta подешевели на 75 тыс. рублей, то семиместный внедорожник стал доступнее сразу на 400 тыс. рублей.