Ремонт и техническое обслуживание двигателя
Для поддержания двигателя внутреннего сгорания в рабочем состоянии и сохранения его внешнего вида требуется регулярное техническое обслуживание данного агрегата. При обнаружении различных неполадок возникает необходимость в проведении ремонта ДВС.
Состав работ при техническом обслуживании ДВС
Техническое обслуживание двигателя состоит в выполнении следующих действий.
- Внешняя очистка. Она осуществляется посредством предварительного обдувания агрегата сжатым воздухом с дальнейшим протиранием материей, пропитанной дизельным топливом или керосином.
- Контрольный осмотр. В ходе данной процедуры зрительно устанавливается комплектность агрегата и места протекания масла, горючего и охлаждающей жидкости. При запуске ДВС обращают внимание на его легкость. Длительность запуска должна составлять не более двадцати секунд.
- Общая диагностика двигателя. Она дает возможность оценить его техническое состояние по ряду обобщенных характеристик. Чаще всего в этих целях используются методы диагностики, которые основаны на анализе окраски выхлопных газов, издаваемых агрегатом шумов и примесей, присутствующих в картерном масле.
Текущий ремонт ДВС
Ремонт двигателя в Воронеже выполняется при наличии следующих неполадок:
- стучание шатунных и коренных подшипников;
- неполадки в прокладках;
- нарушение регулирования клапанов;
- неполадки в головке блока;
- увеличенное потребление масла,
- снижение мощности;
- пропускание газов;
- уменьшенное давление масла, используемого в системе смазывания ДВС.
Для ликвидации первых четырех неисправностей снимать агрегат с автомобиля не требуется. Для устранения остальных дефектов нужно снять двигатель с автомобиля. При обнаружении сразу нескольких неполадок (снижение мощности ДВС, стучание клапанов и т. п.) и большой наработке агрегат моют снаружи и отправляют на склад оборотных двигателей для последующего капитального ремонта. При выполнении текущего ремонта ДВС они разбираются и собираются на агрегатном участке. В этих целях используется специализированное или универсальное оборудование.
После завершения технического обслуживания и ремонта двигатели внутреннего сгорания обкатывают под нагрузкой по режиму, предусмотренному техническими условиями. Для максимальной нагрузки при этом установлено ограничение: она должна составлять не более 85% от номинальной. В ходе обкатки измеряется мощность агрегата и объем потребляемого горючего.