Ремонт и техническое обслуживание двигателя

Для поддержания двигателя внутреннего сгорания в рабочем состоянии и сохранения его внешнего вида требуется регулярное техническое обслуживание данного агрегата. При обнаружении различных неполадок возникает необходимость в проведении ремонта ДВС.

Состав работ при техническом обслуживании ДВС

Техническое обслуживание двигателя состоит в выполнении следующих действий.

Внешняя очистка. Она осуществляется посредством предварительного обдувания агрегата сжатым воздухом с дальнейшим протиранием материей, пропитанной дизельным топливом или керосином.

Контрольный осмотр. В ходе данной процедуры зрительно устанавливается комплектность агрегата и места протекания масла, горючего и охлаждающей жидкости. При запуске ДВС обращают внимание на его легкость. Длительность запуска должна составлять не более двадцати секунд.

Общая диагностика двигателя. Она дает возможность оценить его техническое состояние по ряду обобщенных характеристик. Чаще всего в этих целях используются методы диагностики, которые основаны на анализе окраски выхлопных газов, издаваемых агрегатом шумов и примесей, присутствующих в картерном масле.

Текущий ремонт ДВС

Ремонт двигателя в Воронеже выполняется при наличии следующих неполадок:

стучание шатунных и коренных подшипников;

неполадки в прокладках;

нарушение регулирования клапанов;

неполадки в головке блока;

увеличенное потребление масла,

снижение мощности;

пропускание газов;

уменьшенное давление масла, используемого в системе смазывания ДВС.

Для ликвидации первых четырех неисправностей снимать агрегат с автомобиля не требуется. Для устранения остальных дефектов нужно снять двигатель с автомобиля. При обнаружении сразу нескольких неполадок (снижение мощности ДВС, стучание клапанов и т. п.) и большой наработке агрегат моют снаружи и отправляют на склад оборотных двигателей для последующего капитального ремонта. При выполнении текущего ремонта ДВС они разбираются и собираются на агрегатном участке. В этих целях используется специализированное или универсальное оборудование.

После завершения технического обслуживания и ремонта двигатели внутреннего сгорания обкатывают под нагрузкой по режиму, предусмотренному техническими условиями. Для максимальной нагрузки при этом установлено ограничение: она должна составлять не более 85% от номинальной. В ходе обкатки измеряется мощность агрегата и объем потребляемого горючего.