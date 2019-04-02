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Ремонт и техническое обслуживание двигателя

Авто советы
02.04.2019 16:25
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Для поддержания двигателя внутреннего сгорания в рабочем состоянии и сохранения его внешнего вида требуется регулярное техническое обслуживание данного агрегата. При обнаружении различных неполадок возникает необходимость в проведении ремонта ДВС.

Состав работ при техническом обслуживании ДВС

Техническое обслуживание двигателя состоит в выполнении следующих действий.

  • Внешняя очистка. Она осуществляется посредством предварительного обдувания агрегата сжатым воздухом с дальнейшим протиранием материей, пропитанной дизельным топливом или керосином.
  • Контрольный осмотр. В ходе данной процедуры зрительно устанавливается комплектность агрегата и места протекания масла, горючего и охлаждающей жидкости. При запуске ДВС обращают внимание на его легкость. Длительность запуска должна составлять не более двадцати секунд.
  • Общая диагностика двигателя. Она дает возможность оценить его техническое состояние по ряду обобщенных характеристик. Чаще всего в этих целях используются методы диагностики, которые основаны на анализе окраски выхлопных газов, издаваемых агрегатом шумов и примесей, присутствующих в картерном масле.

Текущий ремонт ДВС

Ремонт двигателя в Воронеже выполняется при наличии следующих неполадок:

  • стучание шатунных и коренных подшипников;
  • неполадки в прокладках;
  • нарушение регулирования клапанов;
  • неполадки в головке блока;
  • увеличенное потребление масла,
  • снижение мощности;
  • пропускание газов;
  • уменьшенное давление масла, используемого в системе смазывания ДВС.

Для ликвидации первых четырех неисправностей снимать агрегат с автомобиля не требуется. Для устранения остальных дефектов нужно снять двигатель с автомобиля. При обнаружении сразу нескольких неполадок (снижение мощности ДВС, стучание клапанов и т. п.) и большой наработке агрегат моют снаружи и отправляют на склад оборотных двигателей для последующего капитального ремонта. При выполнении текущего ремонта ДВС они разбираются и собираются на агрегатном участке. В этих целях используется специализированное или универсальное оборудование.

После завершения технического обслуживания и ремонта двигатели внутреннего сгорания обкатывают под нагрузкой по режиму, предусмотренному техническими условиями. Для максимальной нагрузки при этом установлено ограничение: она должна составлять не более 85% от номинальной. В ходе обкатки измеряется мощность агрегата и объем потребляемого горючего.

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