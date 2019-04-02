Топ-3 АКБ в современных интернет-магазинах

Аккумулятор – источник тока, преобразующий химическую реакцию в электрическую и наоборот. Прибор способен накапливать и хранить энергию на протяжении длительного времени. Разряжаясь, он отдает ее потребителю. Первые аккумуляторы представляли собой свинцовые пластины, помещенные в раствор серной кислоты, обеспечивающие напряжение около 2 вольт.

Виды современных аккумуляторов

Сегодня каждый интернет-магазин АКБ предлагает клиентам широкий выбор моделей классических и современных конструкций. К основным из них относятся:

Гелевые. Усовершенствованные модели классических конструкций с жидким электролитом. Вместо последнего в них используется гелеобразное вещество, которое получается, когда в жидкость добавляют специальный загуститель. Аккумулятор не выделяет токсичные газы, применяется в основном в качестве дополнительного источника питания;

AGM. Модели, обладающие высокими качественными характеристиками – выдают достаточное для обеспечения полноценной работы машин, лодок, другой техники напряжение, могут устанавливаться в любом положении. Электролитом в данном случае выступает высокопористая стекловолокнистая ткань, плотно прилегающая к пластинам;

Тяговые. Способны передавать силу тока на протяжении длительного времени, могут быть использованы для электро- и автономных двигателях. Батареи не боятся перепадов температур, благодаря возможности полной разрядки быстро заряжаются от специального устройства.

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Область применения аккумуляторов

В интернет-магазине «АКБ Комплект» представлен широкий выбор аккумуляторов для различных модификаций техники и систем обеспечения:

Гелевые аккумуляторы очень востребованы в альтернативной энергетике. Системы используются для установки на мотоциклы, автомобили и скутеры, электротранспорт;

AGM системы используются в современных мотоциклах, вездеходах, квадрациклах. В автомобильной промышленности эти приборы устанавливают на машины класса люкс, оснащенные системами «Старт-Стоп» и рекуперацией тормоза. Еще сферы применения – инвалидные коляски с электроприводом, любая любительская робототехника, авиамоделирование, производственные блоки управления промышленным оборудованием и т.д. Работой АКБ этой категории должен управлять компьютер, вручную можно только заряжать;

Тяговые. Предназначены для установки на автомобили, гибриды, моторные лодки, ветрогенераторы. Эти универсальные системы используют для установки на любую технику.

В комплекте с аккумулятором желательно приобретать зарядное устройство и раза 2 в год ставить батарею на зарядку на несколько часов. Количество и продолжительность зарядок в год указаны в инструкции, которая идет вместе с устройством при продаже.