Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в Москве

Данные были опубликованы за прошлый год «АльфаСтрахованием».

Этот рейтинг от других немного отличается, так как он рассчитывался по соотношению числа краденных авто к общему показателю застрахованных автомобилей марки.

Так, в Москве чаще всего угоняли автомобиль Lexus LX, у которого показатель частоты угонов составил 1,76%.

Второе место оказалось за Toyota Camry (1,05%), а третьим самым угоняемым автомобилем оказался Kia Optima (0,96%).

На четвертой и пятой строчке расположились Mazda CX-5 (0,4%) и Hyundai Santa Fe (0,35%). В десятку еще вошли следующие автомобили:

Что касается наиболее часто угоняемых машин в целом по стране, то в тройке также оказались иномарки и среди них Cadillac Escalade, Lexus LX и Jeep Grand Cherokee.