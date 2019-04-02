Спортивный кроссовер Jetour X70S пользуется отличным спросом

Новинка от компании Chery, которая вышла под новым брендом Jetour, поступила в продажу летом прошлого года.

К концу года на китайском рынке анонсировали продажи и спортивной модификации кроссовера Jetour X70S.

Последняя стала доступна для покупки в январе и сразу же вызвала большой интерес. Как сообщили в компании, оспортивленный кроссовер Jetour X70S пользуется отличным спросом, ведь всего за два месяца продаж было реализовано 30 тысяч экземпляров модели, включая обычную версию.

При этом отмечается, что больше всего продавалась в период январь-февраль именно спортивная версия, которая отличается от обычного кроссовера лишь некоторыми деталями интерьера и экстерьера.

В частности, модели добавили спортивные элементы, а вот под капотом такой версии установили 1,5-литровый 147-сильный двигатель, в паре с которым работает 5-ступенчатая механическая коробка или 8-ступенчатый «автомат».

Система привода предусмотрена только на переднюю ось. Jetour X70S на китайском рынке оценен в 76 900 юаней или около 750 тысяч рублей.