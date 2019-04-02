Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В продажу новый ProCeed с оригинальным кузовом shooting brake поступит в последний день апреля.

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации. На российском рынке модель будет доступна только в двух модификациях, среди которых GT Line и GT.

Последняя будет самой дорогой и получила ценник 1 999 900 рублей, тогда как начальная версия оценена в 1 519 900 рублей.

В модели ProCeed GT Line будет установлен 1,4-литровый двигатель с турбиной. Его мощность составит 140 л.с. и с ним автомобиль будет разгонятся до первой сотни за 9,4 секунды.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 6,1 литра. В топовом исполнении для нового Kia ProCeed предложат уже 1,6-литровый двигатель с отдачей 200 л.с.

Разгон в данном случае будет за 7,5 секунды, а потребление топлива двигателем составляет 7,0 литров на 100 км пути в смешанном цикле.

Независимо от двигателя в качестве трансмиссии предложат семискоростную коробку 7DCT с двойным сцеплением, которая передаст крутящий момент на передние колеса.

Как отметили в компании, Kia ProCeed был адаптирован для российских условий эксплуатации. Уже в базовом исполнении для новинки будет доступно 6 подушек безопасности, бесключевой доступ в салон, система запуска двигателя с кнопки, светодиодные фары и задние фонари, боковые зеркала с электроприводом, пакет «Теплые опции» и многое другое.