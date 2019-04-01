Составлен ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России

Российские аналитики на основании собственного исследования озвучили самые востребованные на вторичном авторынке седаны за прошлый год.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году россияне приобрели 2,3 млн седанов с пробегом. Этот результат в сравнении с 2017 годом оказался на 0,5% выше.

Самой популярной моделью среди седанов оказался LADA 2107. Его продажи составили 128,3 тыс. единиц, что на 9,1% меньше.

Второе место оказалось за LADA 2170 «Приора» (109,8 тыс. ед.; +3,9%). Третьим в ТОП-10 самых популярных седанов с пробегом в России становится LADA 2110 с результатом 108,6 тыс. экземпляров, что на 9% больше.

В первой пятерке расположились LADA 2115 «Самара-2» и Toyota Camry. Первый седан на вторичном рынке продали в количестве 82,1 тыс. единиц, а второй разошелся тиражом в количестве 80,3 тыс. единиц, что больше на 8,1%.

Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: