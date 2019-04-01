Побывавшие на презентации люди смогли сделать фотографии слайдов с презентации и распространить их в Сети. На одном из слайдов показали Alfa Romeo GTV.

Таким образом, был рассекречен дизайн экстерьера гибридного купе Alfa Romeo GTV, который на рынке появится в 2022 году.

В его основе расположится платформа от седана Giulia, а гибридная установка выдаст порядка 600 лошадиных сил мощности. Модель в составе силовой установки получит 2,9-литровый V6 и один электромотор.

Говоря о других новинках, то в модельном ряду компании скоро появится еще и новый компактный кроссовер, предвестник которого был представлен в Женеве и это модель с названием Tonale. Помимо этого Alfa Romeo намерена выпустить следующее поколение 8C Competizione.