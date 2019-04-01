Марка Maxus официально рассекретила новую версию своего рамного внедорожника D90, который теперь оснащен новым двигателем.
Внедорожник Maxus D90 получил новый экономичный турбодизель
01.04.2019 20:40
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Внедорожник Maxus D90 получил новый экономичный турбодизель объёмом два литра. Его мощность составляет 163 лошадиных силы.
Система привода в модели предусмотрена на заднюю или обе оси. Как заявили в компании, новый турбодизель будет более экономичным в сравнении с бензиновым двухлитровым двигателем. Данные о расходе топлива в компании не упомянули.
Этот силовой агрегат остался в моторной гамме и работает в паре с пятискоростной механикой или 6-ступенчатым автоматом.
Отдача мотора составляет 224 л.с. Maxus D90 с бензиновым двигателем предлагается в 7 комплектациях по цене от 156 700 юаней или 1,5 млн рублей.
О стоимости и комплектациях внедорожника в дизельном исполнении будет объявлено дополнительно.
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