Марка Maxus официально рассекретила новую версию своего рамного внедорожника D90, который теперь оснащен новым двигателем.

Внедорожник Maxus D90 получил новый экономичный турбодизель объёмом два литра. Его мощность составляет 163 лошадиных силы.

Система привода в модели предусмотрена на заднюю или обе оси. Как заявили в компании, новый турбодизель будет более экономичным в сравнении с бензиновым двухлитровым двигателем. Данные о расходе топлива в компании не упомянули.

Этот силовой агрегат остался в моторной гамме и работает в паре с пятискоростной механикой или 6-ступенчатым автоматом.

Отдача мотора составляет 224 л.с. Maxus D90 с бензиновым двигателем предлагается в 7 комплектациях по цене от 156 700 юаней или 1,5 млн рублей.

О стоимости и комплектациях внедорожника в дизельном исполнении будет объявлено дополнительно.