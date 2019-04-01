В компании Renault готовятся к выходу на рынок нового кросс-купе на российский рынок.
Renault в России запатентовала внешность серийного кросс-купе Arkana
01.04.2019 20:32
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Впервые новинку в качестве концепта представили в конце лета прошлого года на автосалоне в Москве.
Тогда же обещали вывести кроссовер Renault Arkana на рынок в первой половине года и недавно компания в России запатентовала внешность серийного кросс-купе Renault Arkana.
Как и ожидалось, в целом дизайн модели не сильно отличается от дизайна прототипа. Уже известно, что в основе автомобиля расположится платформа ВО, а одним из двигателей в моторной гамме окажется новый 1,3-литровый двигатель с турбиной.
Разработан кроссовер был совместно с российскими специалистами и создавался он с учетом его эксплуатации на российских дорогах.
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