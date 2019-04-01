Renault в России запатентовала внешность серийного кросс-купе Arkana

В компании Renault готовятся к выходу на рынок нового кросс-купе на российский рынок.

Впервые новинку в качестве концепта представили в конце лета прошлого года на автосалоне в Москве.

Тогда же обещали вывести кроссовер Renault Arkana на рынок в первой половине года и недавно компания в России запатентовала внешность серийного кросс-купе Renault Arkana.

Как и ожидалось, в целом дизайн модели не сильно отличается от дизайна прототипа. Уже известно, что в основе автомобиля расположится платформа ВО, а одним из двигателей в моторной гамме окажется новый 1,3-литровый двигатель с турбиной.

Разработан кроссовер был совместно с российскими специалистами и создавался он с учетом его эксплуатации на российских дорогах.